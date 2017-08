Urlaub in Thailand - das gehört in den Koffer

Das Königreich Thailand ist seit Jahrzehnten beliebtes Reiseziel deutscher Urlauber. Der nachfolgende Beitrag erklärt die Beweggründe und welche Regionen beziehungsweise Sehenswürdigkeiten besonders anziehend sind. Zudem gibt der Artikel Empfehlungen zur idealen Reisezeit und führt auf, welche Dinge unbedingt ins Gepäck gehören.



Auch heute noch das Land des Lächelns



Thailand zieht mit seinen wunderbaren Menschen erstmals eintreffende ebenso in den Bann wie Menschen, die jedes Jahr ins Königreich kommen oder dauerhaft hier leben. Diese Mischung aus Charme, Ausgeglichenheit und Freundlichkeit ist in keinem anderen asiatischen Land gegeben. Ein weiterer Punkt ist die einmalige und überaus abwechslungsreiche Landschaft. Faszinierende Regenwälder wechseln sich im Norden mit rauen Bergregionen ab und gehen in Richtung Süden in bezaubernd grüne Reisfelder und Plantagen über, um danach an aufregend schönen Stränden zu enden. Ein weiterer Aspekt, der allerdings nicht jeden anspricht, ist die facettenreiche und oft recht scharfe Küche. Sie wird in den unterschiedlichsten Varianten zu sehr verschiedenen Preisen angeboten. Wer der gastronomischen Vielfalt einmal verfallen ist, kommt davon kaum wieder los.



Jede Region hat ihr eigenes Flair



Wer ursprüngliche Natur liebt und zudem ein Faible für ethnische Minderheiten hat, sollte die Gegend im Dreiländereck besuchen, hier treffen die Grenzen von Burma, Laos und Thailand aufeinander. Die dicht bewaldete Bergwelt lädt zu traumhaften Trekkingtouren ein und in den Dörfern wartet Traditionelles in Kombination mit Exotischem auf Entdeckung.



Ein vollkommen anderes aber ebenso reizvolles Bild offeriert der Nordosten, von den Thais auch Isaan genannt. Die Landschaft auf der Hochebene präsentiert sich gerade in der Trockenzeit wesentlich karger, dafür sind die dort ansässigen Menschen für ihre Gastfreundschaft im ganzen Königreich bekannt. Der Isaan hat seine natürliche Grenze am Mekong, einem der eindrucksvollsten Wasserläufe Südostasiens. Sehenswert sind hier die Orte Nongkai und Nakhon Phanom, wobei Ersterer zu einem Abstecher ins gegenüberliegende Vientiane einlädt.



Zentralthailand und der Süden animieren vor exotischer Kulisse mit endlos weiten Sandstränden und kristallklarem Meerwasser zum Baden, Tauchen oder zu Bootstouren. Weltweit bekannte Badeorte wie Hua Hin, Pattaya oder Patong auf der Insel Phuket sind meist stark besucht, doch gibt es etwas abseits davon immer noch echte Geheimtipps.



Seit 40 Jahren bietet die Insel Ko Samui eine faszinierende Mischung aus sehenswerten Tempeln, traditionsreicher Kultur, Badevergnügen und pulsierendem Nachtleben. Wer lieber ein ruhigeres, aber ebenso reizvolles Ambiente bevorzugt, ist auf der Nachbarinsel Ko Phangan gut bedient.



Welche Jahreszeit eignet sich besonders für den Thailand-Urlaub?



Für deutsche Touristen sind die Monate Dezember und Januar ideal, es regnet im Süden selten und im Norden scheint bei 30 Grad immer die Sonne. Gleichwohl gibt es unterschiedliche Klimazonen in Thailand. Im eher subtropischen Norden und Nordosten können insbesondere in den Bergen und am Mekong die Nächte unvermutet frisch werden. Vor allem im Januar weht oft ein böiger Nordwind und der lässt die Tagestemperaturen nicht über 25 Grad steigen, nachts werden kaum 15 Grad erreicht. In der heißesten Zeit, April und Mai, klettern die Temperaturen jedoch auf über 40 Grad.



Am Golf von Thailand sind die Temperaturen weniger unterschiedlich. Pattaya lockt bei strahlender Sonne mit Tageswerten bei 33 Grad und Nachttemperaturen um 25 Grad. Regen fällt teilweise heftig zwischen Mai und Oktober.



Südlich von Bangkok dominiert tropisches Klima mit ganzjährig ausgeglichenen Temperaturen. Gleichwohl ist auch hier der deutsche Winter die ideale Reisezeit. Es regnet selten, die Luftfeuchtigkeit ist vergleichsweise niedrig und die Temperaturen erinnern an den heimischen Sommer. Obwohl die Regenzeit auch überaus reizvoll sein kann, wird das Urlaubsvergnügen oft vom Wetter eingeschränkt.



Was sollte, bei einer Thailand-Reise unbedingt ins Gepäck?



Zunächst sei erwähnt, dass dank der warmen Temperaturen niemand mit großen Koffern nach Thailand zu reisen braucht. Die wichtigsten Gepäckstücke für Ihre Reise sind leichte und luftige T-Shirts. Falls Sie während Ihres Urlaubes zusätzliche Teile benötigen, bekommen Sie viele Teile auch zu günstigen Preisen auf Märkten und in Shoppingmalls. Unverzichtbar sind zudem:



- Ein mindestens noch sechs Monate gültiger Reisepass.

- Internationaler Führerschein.

- Krankenversicherungsnachweis.

- Ein Ticket für Hin- und Rückflug.



Zudem sollte neben Bargeld eine Kreditkarte inklusive Notfallnummern für den Verlust mitgeführt werden. Empfehlenswert sind beim Aufenthalt im Norden einige warme Kleidungsstücke und für Dschungeltouren geeignetes Schuhwerk. Alles andere gibt es weitaus preiswerter, als in Deutschland vor Ort zu kaufen.