Bangkok/Sukhothai - Ein Mann aus der Provinz Sukhothai wurde am Freitag von der Polizei verhaftet, der unter dem Verdacht steht eine Busbegleiterin in Bangkok ermordet zu haben. Aphirak Krajaisee (26), ein ehemaliger Büroangestellter, sitzt n [ ... ]

Taxi fährt in Shop am Straßenrand



Nakhon Ratchasima - Mit einer Fußmatte, die unter dem Bremspedal feststeckte, war der Fahrer eines Taxis nicht mehr in der Lage sein Fahrzeug anzuhalten und ist in einen Lebensmittelladen am Straßenrand gefahren. Zwei Menschen wurden leicht verl [ ... ]

Video: Nächtlicher Horror-Crash führt zu Beinamputation eines Motorradfahrers



Sriracha - Aufnahmen einer Sicherheitskamera zeigen einen schrecklichen Motorrad-Crash an einer Kreuzung der Sukhumvit Road in Sriracha, die seit Jahren berüchtigt ist für ihre hohe Zahl an Unfällen. An dem Crash in der Nacht von Freitag auf Sa [ ... ]

