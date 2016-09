Bangkok - Arbeiter haben alles liegen gelassen, als eine starke Vibration ein im Bau befindliches Kondominium an der Ratchadamri Road in Bangkok erschütterte. Der Vorfall hatte sich schnell im Internet verbreitet und viele fragten, was das Schüt [ ... ]

20-jährige Frau verkuppelt Minderjährige via Facebook für sexuelle Dienste



Nakhom Pathom - Verdeckte Ermittler verhafteten in einem Motel in Nakhom Pathoms Distrikt Phutthamonthon eine 20-jährige Frau, die sich als Kupplerin betätigt und zwei minderjährige Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren für sexuelle Dienstlei [ ... ]

weiterlesen

Garküchenbetreiber und Kunden schnappen Betrüger mit Falschgeld



Pattaya - Am frühen Montagmorgen wurden Beamte der Polizeistation Banglamung zu einer Garküche an der Sukhumvit Road in Nord Pattaya gerufen, wo es zu einem Handgemenge gekommen war, als ein Kunde der Besitzerin einen falschen 1.000 Baht Schein [ ... ]

weiterlesen